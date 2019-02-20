نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظمت كلية التربية بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية لطالبات الدراسات العليا بعنوان "التوجهات الحديثة للأبحاث العلمية السعودية في ضوء 2030 وتطبيقها في البحث العلمي"، وذلك للتعرف على مفهوم التوجهات الحديثة.وتطرقت الدورة التي قدمتها وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتورة صباح الصبحي إلى عدة محاور تمثلت في التعرف على استراتيجيات تتبع التوجهات البحثية الحديثة، وإدراك أهمية ربط التوجهات الحديثة بالبحث العلمي، كما تناولت الدورة التعرف على مرتكزات رؤية المملكة 2030 وأهمية ربطها بالبحث العلمي، إلى جانب التعرف على استراتيجيات ربط البحث العلمي السعودي برؤية المملكة.// انتهى //09:52ت م0021