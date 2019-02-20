إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على التوتر المسيطر على العلاقات بين باكستان والهند.واهتمت بمطالبة باكستان من الأمم المتحدة بالتدخل لتهدئة التوتر في علاقاتها مع الهند.وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي عرض على الهند التعاون في إجراء التحقيق في الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية هندية الأسبوع الماضي في إقليم كشمير.وتابعت إشادة المسؤولين الباكستانيين بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان.وأخبرت عن أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين المملكة العربية السعودية وباكستان خلال زيارة سمو ولي العهد ستدعم الاقتصاد الباكستاني على المدى البعيد.وتناقلت إشادة الصين بزيارة سمو ولي العهد إلى باكستان، وترحيبها بدخول العلاقات بين المملكة وباكستان في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.وتابعت كذلك مستجدات عملية السلام الأفغانية، والجهود التي تبذلها باكستان لإنجاحها لتحقيق الاستقرار الإقليمي.وفي الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان أبناء تصادم طائرتين حربيتين في الهند أثناء عرض جوي.// انتهى //09:56ت م0022