مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسافتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أمس، حملة للتبرع بالدم التي ينظمها الفرع، للجنود المشاركين في الحد الجنوبي، بالتعاون مع مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، وذلك في مقر المستشفى.وتأتي هذه الحملة استشعارا بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل ممن قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن المبارك ومقدساته، حيث حظيت بمشاركة واسعة من منسوبي الفرع.وبين الدكتور الخامري أن هذه الحملة تأتي في إطار الحملات المتواصلة التي وجه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتنفيذها في مختلف فروع الوزارة بالمملكة؛ تقديراً ووفاءً لجنودنا المرابطين الذي سطروا بدمائهم الزكية أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن، وحماية حدوده.// انتهى //10:24ت م0024