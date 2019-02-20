تبوك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظم كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم بجامعة تبوك اليوم, ورشة عمل بعنوان "إدارة الأزمات والضغوطات لدى الشابات", استهدفت طالبات المرحلة الثانوية قدمتها عضو مجلس شباب منطقة تبوك المدربة مها قزان، وذلك بمدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك.وأوضح المشرف على كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم الدكتور محمد الأسمري أن ورشة العمل جاءت لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الشابات بالمرحلة الثانوية لاكتشاف الأزمة والتعرف على الاستراتيجيات الفعالة في التخلص من الضغوط وإدارة الأزمات بطريقة احترافية من أجل الحد من تأثيرها عليهن.وأشار الأسمري إلى أن هذه الفعالية تعـد الأولى من نوعها، التي يرعاها كرسي الأمير فهد بن سلطان وتستهدف الشابات بالمرحلة الثانوية، حيث تليها العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف الشباب من الجنسين بالمرحلة الثانوية والجامعية ضمن خطة أعمال كرسي الأمير فهد بن سلطان لعام 2019.// انتهى //10:25ت م0025