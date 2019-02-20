الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تصريح وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، الذي أكد أن الشرطة لن تسمح بالمساس بمكتسبات الأمة، وستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن، ويعرض أرواح وممتلكات المواطنين للخطر.ونشرت الصحف إعلان الحكومة المصرية بأنها جاهزة لتوصيل الكهرباء للسودان، نهاية مارس، بحد أقصى 40 ميغاوات، مقابل سلع عينية تشمل استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس.وسلطت الضوء على تحذير الحكومة اليمنية من اعتزام ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة، وفق آلية لا تزال غير واضحة.وعرجت صحف الصباح على إدانة جامعة الدول العربية أمس،بشدة الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة في المسجد الأقصى المبارك وبواباته خاصة باب الرحمة الذي تم إغلاقه بالسلاسل الحديدية إضافة إلى الاعتداء على المصلين.وركزت صحف الأربعاء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التصدي للإرهاب والفكر المتطرف يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم.ونقلت عن صحف السودان عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قولها أمس هناك نحو 200 سرة محاصرة فى منطقة صغيرة مازالت تحت سيطرة تنظيم -داعش- الإرهابي في سوريا وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.// انتهى //10:28ت م0026