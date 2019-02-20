طرابلس 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية وبشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع قرب جامع الأزهر في منطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين يوم الإثنين الماضي.وأعربت الخارجية الليبية في بيان لها اليوم ، عن مواستها وخالص تعازيها لمصر رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأكدت في بيانها على تضامنها الكامل مع مصر في جهودها للحفاظ على استقرار البلاد وسلامة مواطنيها، مجددة التأكيد على موقف دولة ليبيا في محاربة الإرهاب بكل مظاهره ومواجهته حتى القضاء عليه باعتباره منافياً لكل القيم والأعراف والأديان.// انتهى //10:34ت م0027