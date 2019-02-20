مسقط 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية إيرلندا ليو فرادكار تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة .قام بتسليم الرسالة المبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية إيرلندا باتريك هينيسي خلال استقبال رئيس دائرة المنظمات بوزارة الخارجية العمانية السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني له الليلة الماضية .// انتهى //10:53ت م0033