سياسي / سلطان عمان يتلقى رسالة من رئيس وزراء إيرلندا
الأربعاء 1440/6/15 هـ الموافق 2019/02/20 م واس
مسقط 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية إيرلندا ليو فرادكار تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة .
قام بتسليم الرسالة المبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية إيرلندا باتريك هينيسي خلال استقبال رئيس دائرة المنظمات بوزارة الخارجية العمانية السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني له الليلة الماضية .
// انتهى //
10:53ت م
0033