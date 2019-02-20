بيشة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

بدأ مركز طب الأسنان التخصصي الجديد بمحافظة بيشة استقبال المراجعين عبر 19 عيادة تخصصية تشتمل علاج الأعصاب والتركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة والتقويم وعلاج أمراض اللثة وجراحة الفم وعلاج أسنان الأطفال والعلاج التحفظي وزراعة الأسنان والطوارئ وعيادة الفحص، إضافةً إلى أقسام الخدمات الطبية المساندة "السجلات الطبية والمستودع الطبي والمعمل والتعقيم والأشعة ".

ويقدم معمل المركز خدمات التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة بجميع أنواعها وأجهزة التقويم الحديثة والتركيبات الثابتة المرتبطة بزراعة الأسنان.

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11:05ت م

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