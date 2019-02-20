وادي الدواسر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسشهد مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري أمس، المرحلة الختامية من فعاليات مسابقة فرسان الإلقاء "الفردي" للمرحلة الثانوية التي نظمها قسم النشاط الطلابي "الثقافي" بالإدارة بحضور عددٍ من المشرفين التربويين وقادة المدارس ورواد النشاط.وفي نهاية المنافسات قام مدير التعليم بتكريم الطلاب الفائزين بمراكز المنافسات، حيث حصل على المركز الأول الطالب اسامة بن سليمان آل عثيثر من ثانوية عمرو بن العاص، وحصل الطالب عبدالله بن محمد آل شملان من ثانوية الخماسين على المركز الثاني، وحصل الطالب سعود بن شافي المخاريم من ثانوية المعتلا على المركز الثالث، وحصل الطالب نواف بن فالح آل هلال من ثانوية الوادي الأهلية على المركز الرابع، وحصل الطالب محمد بن خالد آل مسيب من ثانوية تحفيظ الخماسين على المركز الخامس.وأكد مدير التعليم في ختام تكريم الفائزين على أهمية مثل تلك المنافسات في غرس القيم الإسلامية والوطنية في نفوس الطلاب المشاركين من خلال النصوص الوطنية التي يشاركون بها وغرس الثقة بنفس الطلاب وتعويدهم على الخطابة والطلاقة في الحديث ومواجهة الجمهور وتعزيز لغة الطالب والنطق السليم وتنمية حب المشاركة .// انتهى //11:06ت م0035