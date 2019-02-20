عرعر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات برنامج "الأمن الفكري"، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، لمنسوبي فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في قاعة الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر.واستهل البرنامج بمحاضرة للدكتور صالح بن سعد السحيمي بعنوان: "مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه" تحدث خلالها عن ضرورة تحقيق مفهوم الأمن الفكري وترسيخه في عقول وقلوب أبناء المجتمع بأساليب توعوية تستوعب فئات المجتمع كافة، لا سيما النشء في المراحل الدراسية التعليمية.واختتم محاضرته بأن في هذا الزمان أصبحت الحاجة ملحّة لتطبيق مفهوم الأمن الفكري أكثر من ذي قبل، وأن المسؤولية الدينية والاجتماعية تتمثل بضرورة تطوير أساليب هذا المفهوم من خلال المحاضرات والدروس وخُطب الجمعة والكلمات الوعظية.فيما ألقى أحمد بن علي الجرفان المحاضرة الثانية، تحت عنوان: "أسباب الانحراف وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج"، أوضح فيها حجم الاستهداف لهذه الأمة عن طريق الأفكار المتطرفة، وأساليب استخدامها لمحاولة زرع التطرف في أبناء المجتمع، مبينًا ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - للخروج منها فهي خير وقاية وعلاج لمثل هذه الانحرافات.ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج معهد الأئمة والخطباء التدريبية، بمختلف فروع الوزارة في مناطق المملكة، بمتابعة وتوجيه معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الفكر المتطرف.// انتهى //11:15ت م0036