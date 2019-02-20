الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسعقد بمقر عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، بحضور عمداء القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك ضمن الاستعداد المبكر لموسم القبول للعام الجامعي 1441هـ.وفي بداية اللقاء عُرض جدول الأعمال الذي اشتمل على عدة موضوعات، منها: اعتماد محضر الاجتماع الأول الذي تم فيه تحديد الجدول الزمني لكل من بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض، وبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض للعام الجامعي 1441هـ، وتشكيل اللجان الفرعية: (‌اللجنة الإعلامية، اللجنة الفنية، لجنتي الرد على البريد الإلكتروني، لجنة مراجعة المحتوى، لجنة الانسحاب)، والموافقة على الخطة الإعلامية للقبول الموحد. حيث تم وضع الجداول الزمنية المعتمدة للقبول الموحد للطالبات على الرابط www.rgu-admit.edu.sa ، وللطلاب على الرابط www.rbu-admit.edu.sa .يذكر أن تجربة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في منطقة الرياض تعد من التجارب الرائدة في مجال توحيد القبول بين عدة جامعات، وقد أكملت هذا العام عامها الـ 12 في القبول الموحد بين جامعات منطقة الرياض، وخطت لجان القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية في منطقة الرياض خطوات عديدة في مجال تطوير آليات وإجراءات القبول في الجامعات المشتركة فيها وأصبحت نموذجاً ناجحاً للتكامل وتوحيد الجهود للوصول لنتائج أفضل في جميع الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات القبول والاستفادة المثلى من المقاعد المتاحة و ضمان عدم الهدر فيها من خلال تفادي تكرار القبول بين الجامعات.// انتهى //11:30ت م0039