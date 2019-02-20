عام / بلدية رجال ألمع تلغي استقبال الطلبات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني
الأربعاء 1440/6/15 هـ الموافق 2019/02/20 م واس
أبهــا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
أطلق رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أمس, مبادرة استقبال الطلبات إلكترونيا عبر الرابط rem.ram.gov.sa/etm لتنتهي بذلك المعاملات الورقية في خطوة للتسهيل على المراجعين وضمان سرعة العمل .
وتمكن الخطوة المراجعين من استخدام الوسائط التقنية " الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية " في إتمام مختلف المعاملات ،فيما تواصل مراكز استقبال الجمهور وبرنامج بلدي وخدمة 940 تقديم خدماتها .
وأكد رئيس بلدية رجال ألمع أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لأهداف ومبادرات التحول الوطني للقطاع البلدي وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .
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