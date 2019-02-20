أبهــا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأطلق رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أمس, مبادرة استقبال الطلبات إلكترونيا عبر الرابط rem.ram.gov.sa/etm لتنتهي بذلك المعاملات الورقية في خطوة للتسهيل على المراجعين وضمان سرعة العمل .وتمكن الخطوة المراجعين من استخدام الوسائط التقنية " الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية " في إتمام مختلف المعاملات ،فيما تواصل مراكز استقبال الجمهور وبرنامج بلدي وخدمة 940 تقديم خدماتها .وأكد رئيس بلدية رجال ألمع أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لأهداف ومبادرات التحول الوطني للقطاع البلدي وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //11:43ت م0041