جدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسزار وفد من جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة أمس, مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتعريف بأنشطة الجمعية وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية بأفتي التدخين والمخدرات.وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور صلاح الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في إطار تحقيق أهداف مشروع "معا ليكون الحرم بيئة نقية" , الذي يهدف لتوعية المسافرين القادمين لأداء المناسك بمخاطر التدخين والمخدرات.// انتهى //11:53ت م0043