نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، أولى دوراتها المجتمعية بعنوان "إدارة الذات وفن قيادة الآخرين"، وذلك بمقر الغرفة.وهدفت الدورة التي استهدفت 100 مشارك من أفراد المجتمع، إلى تنمية مهاراتهم، لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتهم الشخصية للحصول على أفضل النتائج التي يستطيعون من خلالها الإسهام بها في إنجاح مهارات التعامل مع الآخرين وقيادتهم.وتأتي الدورة ضمن التعاون المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات الأفراد.// انتهى //11:54ت م0044