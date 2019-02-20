جدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الأحد القادم, فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي العاشر للتعليم الخليجي ٢٠١٩, الذي يعقد تحت شعار "الاتجاهات الحثيثة في التعليم نحو الاقتصاد الصديق للبيئة".ويهدف المؤتمر الذي تستضيف الجامعة من خلاله 3,000 طالب وطالبة مع عائلاتهم من مختلف مدن ومناطق المملكة والخليج لحضور المؤتمر والالتقاء مباشرة مع مؤسسات التعليم الدولية وممثلي الوزارات الحكومية المشاركة، إلى إتاحة الفرصة لكل الجهات التعليمية من مدارس وجامعات محلية وأخرى عالمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها كأمريكا وبريطانيا وماليزيا وغيرها من الدول ليلتقوا مع جهات الابتعاث في اجتماعات مخصصة يتم خلالها مناقشة خططهم الخاصة بالتعليم.يُذكر أن من أبرز النقاط الرئيسية التي ستُناقش خلال المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين, النتائج المتوقعة من الاستثمارات في مجال التعليم والاستثمار في الطلاب والكادر البشري للابتعاث والدراسة الخارجية, وإمكانية وضع البرامج المتخصصة التي تحقق التكامل وربط الدراسة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الخليجي.// انتهى //13:17ت م0081