سكاكا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة عبد الله بن مصلح المريح وأعضاء المجلس وفريق النادي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بمناسبة صعود الفريق للدرجة الممتازة .وفي بداية الاستقبال استمع سمو أمير المنطقة لشرح من المريح عن النادي وأنشطته والبطولات التي حققها في مشاركات النادي ومنها في اللجنة البارالمبية السعودية للإعاقة الذهنية والحركية والبصرية، والمشاركات المجتمعية وما يقدمه للأعضاء ولاعبي الفرق.وأثنى سمو أمير منطقة الجوف على ما تقدمه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من مهارات وإبداع في بعض المجالات ، وقال :" لهم في قلوبنا جميعا كل معزة وتقدير ".وقدم سموه للفريق التهنئة بمناسبة الصعود للدرجة الممتازة ،مؤكداً أن الفريق يستطيع البقاء في الدرجة الممتازة إن شاء الله بإصرار وعزيمة الإدارة وأعضاء الفريق .من جانبه قدم المريح شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للنادي ورعايته لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة التي كان لها ابلغ الأثر نفوسهم .//انتهى//13:21ت م0084