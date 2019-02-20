نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظمت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران اليوم، الدورة التدريبية الأولى عن "كيفية كتابة مقترح بحثي تنافسي"،وذلك على مسرح الجامعة الرئيسي.وهدفت الدورة إلى تدريب وزيادة وعي المشاركين بأهمية إعداد مقترحات بحثية تنافسية، وتزويدهم بالمبادئ والمهارات الأساسية اللازمة لإعداد مقترح بحثي تنافسي وناجح، والتعرف على الفرص المتاحة للتقدم بمقترحات بحثية والمبادرات المعلن عنها من قبل مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، إضافة إلى تشجيع ثقافة البحث العلمي والابتكارات العلمية.وتناولت الدورة التي قدمها الأستاذ بمركز أبحاث النانو والمواد المتقدمة بالجامعة الدكتور فريد أبو راجح ،تعريف المقترح البحثي التنافسي، وأساليب الدعم، وتحديد مكونات وأجزاء المقترح البحثي ، وكذلك كيفية كتابة وصياغة الإرشادات العامة للمقترح .//انتهى//13:24ت م0087