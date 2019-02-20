الباحة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واساعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق حنش اليوم، أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين للمرحلة الثالثة لمسابقة "تحدي القراءة العربي" في دورته الرابعة، بعد أن أنهت الإدارة التحكيم للتصفيات المرحلة الثانية على مستوى إدارة التعليم، وذلك بمسرح الإدارة.وقالت رئيسة لجنة مسابقة تحدي القراءة العربي نوال الدرمحي: سعدنا باستقبال نجوم تحدي القراءة العربي الذين يتنافسون على مدى يومين متتاليين، للتأهل للمرحلة الثالثة على مستوى الوطن، لتحديد بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019 في هذه الدورة.وأضافت: إن وجودنا هنا مع أبطال تحدي القراءة الذين قدموا إلينا من مختلف القطاعات في المنطقة، جعلنا ندرك مدى النجاح الذي حققته دورة هذا العام، ونحن نعتز بهذه النخبة من الطلاب والطالبات من العقول المحبة للمعرفة، ونتمنى لهم أن يكونوا علماء وأدباء ومبتكري المستقبل, لأن كل واحد منهم يستحق أن يكون حامل اللقب.// انتهى //13:25ت م0088