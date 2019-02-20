الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم بالرياض، ورشة عمل لتطوير برنامج اللغة الإنجليزية.وتهدف الورشة التي تستمر يومين، إلى تطوير أعمال القبول والتسجيل، وضمان الجودة في تدريب اللغة الإنجليزية، وتحليل وتقييم نتائج المتدربين، ومعرفة التحديات التي تواجه مشرفي برنامج اللغة الإنجليزية.وأكد مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة المهندس محمد بن عبدالكريم أبا حسين، أهمية البرنامج الذي يمتد لمدة تصل إلى فصل تدريبي في الكليات التقنية للبنين والبنات في 19 فرعا للبرنامج منتشرة في مختلف مناطق المملكة، بهدف إكساب المتدربين وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية .يذكر أن المتدرب يتلقى خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاُ على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، ويحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.// انتهى //13:29ت م0091