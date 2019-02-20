أبوظبي 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة في جمهورية مصر العربية .وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها اليوم أن دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية .. وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا.كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //13:32ت م0095