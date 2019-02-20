الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 الموافق 20 فبراير 2019 واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن أسماء الفائزين في المرحلة الثالثة لمسابقة القرآن الكريم على مستوى الإدارة، التي تشرف عليها لجنة مسابقات القرآن والسنة، بمشاركة قرابة (14) ألف متسابق من الطلاب و(200) معلم على مستوى مدارس المنطقة.وأكّد المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم والسنة المطهرة منذ تأسيس المملكة حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى اهتمام ورعاية أمير المنطقة سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بالعلم والمتعلمين، ومتابعة وإشراف وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.وشدد الوهيبي على أهمية إعداد الطلاب نفسيا وتربويا لمثل هذه المنافسات والعناية بالجانب التربوي وإخلاص النية لله - عز وجل - وحسن القصد في حفظ ودراسة القرآن الكريم، وأن يكون له أثره في سلوكيات الطلاب وتعاملهم.ثم تجول الوهيبي على لجان المسابقة في مدارس المنهل الأهلية، موجها كلمات تحفيزية للطلاب والمعلمين ولجان التحكيم، ومنوهًا إلى ضرورة التنظيم والإعداد الأمثل لمثل هذه المنافسات، ومكرمًا في نهاية جولته أعضاء اللجان في المسابقة.وأوضح رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أحمد بن عبدالرحمن الخميس أنه تأهل إلى تصفيات المرحلة الثالثة (24) معلما و(210) طالبات للمنافسة على مستوى الإدارة، وتأهل منهم (8) طلاب و(3) معلمين إلى المرحلة الرابعة التي ستنفذ في الأيام المقبلة، وسيترشح فائز من كل مستوى ليمثل منطقة الرياض على مستوى المملكة.وهنأ الخميس الفائزين في المرحلة الثالثة على مستوى الطلاب، وهم: عبدالعزيز السيف من مدرسة الإمام نافع الثانوية، وأحمد الشعلان من مدرسة مجمع الملك سعود الثانوية، وثامر العامري من مدرسة ابن الجزري الثانوية، وصالح العويد من مدرسة الإمام نافع الثانوية، وإياد الفيفي من مدرسة العيينة الثانوية، وعمرو الصيعري من مدرسة الإمام الدوري الثانوية، ومهند الشهراني من مدرسة مجمع صالح الراجحي المتوسطة، وبدر الدوسري من مدرسة الأمجاد الأهلية الابتدائية، كما هنأ المعلمين الفائزين، وهم: صالح الشمراني من مدرسة أبي عمرو البصري الثانوية، وسلمان البشر من مدرسة أسد بن خويلد المتوسطة، وعمار الدويش من مدرسة جعفر بن محمد الثانوية‪.//انتهى//14:59ت م0153