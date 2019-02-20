الأحساء 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء أمس، محاضرة بعنوان "ماذا تعرفن عن مرض السكري"، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية، وذلك في المدرسة الثالثة الابتدائية بالشعبة.وتضمنت محاور المحاضرة التي ألقتها الأخصائية معصومه الغوينم, تعريف مرض السكري، وأعراضه، واسبابه، وطرق الوقاية منه، وفن التعايش معه والاهتمام بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، وانتظام الوجبات الصحية والحرص على قياس نسبة السكر قبل تناول الطعام للمصابات، والحفاظ على الوزن المثالي.// انتهى //14:59ت م0154