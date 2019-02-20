المذنب 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة المذنب عثمان بن إبراهيم العثمان أمس، برنامج "رحلتي وصحتي"، المقام في مخيم هواء القصيم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.وزار العثمان المعرض المصاحب، المتضمن الصور والمجسمات التوعوية ضد العديد من الأمراض الخطيرة والمنتشرة في المجتمع، محدثًا طلاب ثانوية المذنب حول أهمية الصحة والغذاء ومخاطر الإفراط في تناول الأغذية والأطعمة غير الصحية، مستشهدًا بالعديد من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، حاثًا الطلبة على اتباع الإرشادات الصحية والوقائية من كافة الأمراض وتجنب مسبباتها ومضاعفاتها.من جانبه بين رئيس قسم الصحة المدرسية محمد بن سليمان العتيق، أن البرنامج يتزامن مع الأجواء الربيعية للمنتزهات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج ثلاث مراحل، كل مرحلة يوم كامل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا، يتم من خلالها تقديم البرامج التالية حول أهمية " الإسعافات الأولية، والغذاء والصحة، ومخاطر السمنة والسكري".// انتهى //15:07ت م0161