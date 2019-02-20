مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية الأطفـال المعوقين بمكة المكرمة اليوم, حفل لأطفال المركز بمناسبة (يوم البيئة العالمي) بحضور مساعد مدير عام الحدائق والتشجير بأمانة العاصمة المقدسة تركي الزامل وأطفال القسم التعليمي وعددهم 56 طفلاً وطفلة.ويهدف الاحتفال إلى تعميق الوعي العام بأهمية المحافظة على البيئة والاهتمام بها، وضرورة مكافحة الإهمال واستخدام بدائل أُخرى صديقة للبيئة وأكثر أمناً على صحة الإنسان وبيئته والتأكيد على الخطط والبرامج التعليمة المقدمة للطفل.وتم استعراض الخدمات المجانية المقدمة لأطفال المركز (الطبية و التعليمية والتأهيلية وتجربة الكرسي وهو عالم افتراضي لواقع ذوي الإعاقة و العقبات الحياتية التي يواجهها في حياته اليومية في التنقل و السير بالكرسي المتحرك.كما تم غرس و تعميق ثقافة المحافظة على البيئة لينعموا في المستقبل ببيئة سليمة خالية من التلوث والأمراض وذلك من خلال تعليمهم الزراعة الذي يعلمهم قيمة الصبر وتحمل المسؤولية والمشاركة في الإنتاج الغذائي، ويساعدهم في تكوين معرفتهم بدورة الحياة وتقوية علاقتهم بالبيئة والطبيعة المحيطة بهم، وتنشيط حواس اللمس والشم و البصر والنظافة البيئية والتخلص من النفايات بطريقة آمنة.وأكدت مديرة المركز سلاف محمد سعيد حجازي أن مثل هذه الفعاليات تعمل على تعميق الوعي البيـئي في نفوس الأطفال والتأكيد البرامج التعليمية المقدمة للطفل وربطها بمحيطه ومجتمعه.// انتهى //15:08ت م0162