سكاكا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسكرَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، الطالب سليمان فهد علي الخالدي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحاصل على المركز الأول في المستوى الرابع للفرع الثاني في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم لمدير جمعية بُشراكُم لتحفيظ القرآن الكريم عمر بن ابراهيم الطعيمي وولي أمر الطالب.وأعرب سموه عن تمنياته للطالب الخالدي مزيدًا من التوفيق والنجاح.من جانبه أعرب مدير جمعية بُشراكُم لتحفيظ القرآن الكريم، عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف لدعمه وتشجيعه لتعلم وحفظ كتاب الله , داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه .//انتهى//15:11ت م0164