جدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأكد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ، الدكتور توني تشان ، أن الذكاء الاصطناعي يشغل حيزاً من اهتمام الجامعة كجامعة للعلوم والتقنية ، فضلاً عن سعيها لخلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية والتعاون للوصول إلى تشخيص وعلاج أدق للأمراض ، لافتاً إلى مناقشة الجامعة الذكاء الاصطناعي في الطب علما بأنه لا توجد كلية للطب في كاوست .جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر العلمي اليوم ، الذي عُقد بمركز العلوم البيولوجية الحاسوبية في الجامعة ، مستهدفاً المهتمين بالعلوم الحاسوبية وتطبيقاتها في نطاق العلوم الحيوية بعنوان "تطبيقات الذكاء الصناعي في الطب" ، بحضور عدد من الأطباء والباحثين وعلماء الحاسب الآلي من الجامعات السعودية والعالمية ، إضافة إلى عدد من المراكز البحثية الطبية .وناقش المؤتمر الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام ، التحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الصناعي في الطب والصحة ، وتقنيات العقاقير ، وتطبيقات إعادة استخدامها حاسوبياً ، بالإضافة إلى تطبيقات استخلاص المعلومات والبيانات الضخمة وتحليها.يُذكر أن تطبيقات الذكاء الصناعي تعد من أهم المرافىء العلمية الحديثة التي اكتسبت مساحة إضافة من الظهور لتلمس الحياة اليومية خارج بيئة مختبرات البحث العلمي ، وتعزيز تفعيل دور الجامعات و المراكز البحثية والاستثمار في البحث في تقنيات الذكاء الصناعي للصحة ، كأحد معايير التحول الرقمي لتوفر المعلومات بشكل أفضل من السابق ، وذلك بصيغة رقمية قابلة للدراسة بشكل أدق ، حيث تعد تلك البيانات مصدرا هاماً وثمينا للتحليل والدراسة على مستويات عدة تسهم في صحة الفرد والمجتمع .// انتهى //15:14ت م0166