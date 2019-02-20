أبها 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمعالجة أسباب انقطاعات التيار الكهربائي الذي حدث خلال الأيام الماضية في عدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة بلقرن.وجاء في البيان الصحفي الذي أصدرته إمارة منطقة عسير اليوم" أنه بناء على التنسيق مع إدارة القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء، وعلى إثر التقلبات الجوية والعواصف الشديدة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، الذي نتج عنها انقطاع الخدمة عن حوالي 500 مشترك في عدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، فقد باشرت فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة السعودية للكهرباء مواقع تلك الانقطاعات وتم إصلاح البعض منها رغم صعوبة الوصول إلى مواقع الأعطال بسبب سوء الأحوال الجوية، وسيتم استغلال هدوء الحالة الجوية في إصلاح واستبدال بعض التجهيزات والأدوات اللازمة في الشبكة الرئيسية مما يستدعي فصل مبرمج للخط الرئيسي ليتمكن الفريق من معالجة الوضع الراهن".// انتهى //16:17ت م0206