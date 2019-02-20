حائل 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل اليوم , برنامج الحملات الإرشادية والشاحنات الإرشادية الزراعية والذي يقيمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى وعدد من المسئولين ومزارعي المنطقة .واطلع سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على عرض شامل للتعريف بالبرنامج الذي يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المزارعين، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج والتي منها الزراعة المائية والزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى أن البرنامج يتضمن عدداً من الفعاليات، أهمها: تنظيم لقاءات تعريفية بالبرنامج ، وتنفيذ ورش عمل فنية إرشادية في الإنتاج النباتي والحيواني ، إضافة إلى زيارات للمزارعين ، للاطلاع على المشاكل التي يواجهونها ومعالجتها وأشار إلى أنه سيتم استخدام عدد من الشاحنات في عملية الإرشاد الزراعي، مجهزة بشاشات كبيرة لنشر المعلومات الإرشادية وبيان أهمية ودور الوزارة في الإرشاد والتوعية .// انتهى //16:18ت م0208