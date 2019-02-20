الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأفادت تقارير صحافية إيطالية اليوم أن لاعب الوسط الدولي الألماني سامي خضيرة سيغيب لفترة تزيد عن شهر عن فريقه يوفنتوس، بسبب عدم انتظام ضربات القلب.وكان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، قد أعلن الثلاثاء أن لاعبه البالغ من العمر 31 عاما، سيغيب عن مباراته ضد مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا مساء اليوم بسبب هذه المشكلة التي اكتشفت أمس.ونشر اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014، الثلاثاء عبر حسابه على "تويتر" صوراً لمشاركته في حصة تدريبية للفريق، قبل أن يعلن الأخير ليل اليوم ذاته تشخيص معاناته من مشكلة في القلب.وقال فريق "السيدة العجوز" في بيان "سيبقى سامي خضيرة في تورينو لإجراء فحوص طبية، ومن الممكن أن يخضع لدراسة كهروفيزيولوجية ولعلاج نهائي من اضطرابات دقات القلب تم تشخيصها يوم أمس الثلاثاء ".وتتسبب هذه الحالة بعدم انتظام دقات القلب وترفع من وتيرتها، ويمكن أن تؤدي الى مضاعفات تشمل الدوار والضيق في التنفس والتعب.الاصابات لازمت خضيرة هذا الموسم اذ لم يخض سوى 15 مباراة، تسع منها في الدوري الإيطالي، كما ابتعد عن الملاعب لفترة خمسة أسابيع في سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الفخذ، قبل أن يصاب مجدداً في الكاحل بعد عودته في نوفمبر الماضي.وسبق للسويسري ستيفان ليشتشتاينر لاعب أرسنال الإنكليزي حالياً، أن عانى من حالة صحية مماثلة لحالة خضيرة، في أواخر العام 2015 عندما كان يدافع عن صفوف يوفنتوس، ما أبعده عن الملاعب لنحو شهر.// انتهى //16:19ت م0209