العارضة 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019م واسبدأ مركز الحي المتعلم بمحافظة العارضة التابع لإدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، التسجيل في برامجه التدريبية المجانية لأبناء محافظة العارضة وذلك بمدرسة عمرو بن قيس الابتدائية بإسكان الملك عبدالله التنموي لوالدية بموقع الروان.وأوضح قائد المركز إسماعيل بن محمد مسملي أن مركز الحي المتعلم هو برنامج تعليمي وتدريبي يكسب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بوسائل جاذبة ومميزة وتؤهلهم لسوق العمل من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى التاسعة ويستهدف المركز الفئة العمرية من الـ 15 سنة فما فوق .// انتهى //16:21ت م0210