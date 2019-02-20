حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسوقّع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ممثلاً بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي اليوم, اتفاقية شراكة مع مركز الخليج للتدريب والتعليم بحائل .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد, أن الاتفاقية تسعى لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين فرع الوزارة وجهات التدريب, ومنها مركز الخليج للتدريب والتعليم لتدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي, من خلال تقديم خصومات لمن يرغب الالتحاق بالدورات المتخصصة باللغة الانجليزية وغيرها لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي .وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين مستفيدي الضمان, للاندماج في سوق العمل والاعتماد على الذات ليكونوا طاقات منتجة تملك القدرات والتأهيل اللازم .من جانبه أبان مدير إدارة الضمان الاجتماعي بفرع الوزارة بحائل خالد العامر, أن توقيع الاتفاقية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة وذويهم ضمن الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر مع الجهات والمراكز المتخصصة, لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وذويهم للالتحاق بسوق العمل من خلال التدريب والتعليم والدخول في مراكز متخصصة تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي .// انتهى //16:31ت م0214