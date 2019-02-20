عام / نائب أمير حائل يستقبل سفير المملكة المتحدة
الأربعاء 1440/6/15 هـ الموافق 2019/02/20 م واس
حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى الميادين وسبل تعزيزها .
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16:31ت م
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