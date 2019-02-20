حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى الميادين وسبل تعزيزها .// انتهى //16:31ت م0215