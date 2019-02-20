حفر الباطن 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، بجولة تفقدية على مراكز النظيم والقلت والسلمانية, التقى خلالها رؤساء المراكز والأهالي واستمع لاحتياجاتهم.وأكد سموه خلال لقائه المواطنين, أنه لن يألو جهداً في سبيل خدمة أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها والوقوف على تنفيذ المشروعات بأكمل وجه في إطار رؤية المملكة 2030، ومواصلة العمل بما يحقق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.// انتهى //16:33ت م0218