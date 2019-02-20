الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن خفض سرعة "السيارة " من السرعات العالية إلى المتوسطة يحُسن مستوى السلامة ويقلل من استهلاك الوقود، بالرغم من أن المركبات تبلغ اقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة) الأمثل لها في سرعة أو نطاق سرعات مختلفة، إلا أنه غالبا يبدأ الاستهلاك بالتزايد كلما تخطت السرعة 80 كيلو متراً في الساعة .ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع # لتبقى (taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .// انتهى //16:33ت م0219