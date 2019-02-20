نجران 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بمكتب التعليم بالجربة اليوم، برنامج "مهارات القيادة الفعالة"، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي وعدد من قيادات التعليم بالإدارة، وذلك في قاعة النشاط الطلابي بحي الفيصلية.وأشاد حكمي خلال كلمته في البرنامج بما يقدمه مكتب تعليم الجربة من برامج مميزة تعود بالنفع والفائدة على الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الطموح والتطلعات بأن يكون تعليم نجران هو الأفضل في كافة المجالات.من جهته بيّن مدير مكتب التعليم بالجربة محسن آل مرضمة، أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات القيادة لدى قادة المدارس والأساليب الحديثة التي تسهم في تميز الميدان التعليمي.وجرى خلال البرنامج تكريم قادة مدارس الجربة، أعقبه لقاء مفتوح مع مدير مكتب الجربة، وختم البرنامج بدورة تدريبية تحت عنوان "إعداد الخطة التنفيذية" شهدت تبادل الخبرات بين قادة مدارس المكتب من أجل الإسهام في تطوير أساليب القيادة المدرسية الحديثة.//انتهى//17:47ت م0261