الجزائر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي رودريغو مالمييركا دياز، الذي يرأس وفد بلاده إلى اجتماعات الدورة 22 للجنة المشتركة الجزائرية الكوبية التي بدأت أمس في الجزائر .وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية اليوم أن اللقاء تناول فرص الاستثمار والتعاون بين الجزائر وكوبا، خاصة في مجال الطاقة والمحروقات وآفاق تعزيزها .// انتهى //17:56ت م0263