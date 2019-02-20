اقتصادي / وزير الطاقة الجزائري يلتقي وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي
الأربعاء 1440/6/15 هـ الموافق 2019/02/20 م واس
الجزائر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
التقى وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي رودريغو مالمييركا دياز، الذي يرأس وفد بلاده إلى اجتماعات الدورة 22 للجنة المشتركة الجزائرية الكوبية التي بدأت أمس في الجزائر .
وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية اليوم أن اللقاء تناول فرص الاستثمار والتعاون بين الجزائر وكوبا، خاصة في مجال الطاقة والمحروقات وآفاق تعزيزها .
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17:56ت م
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