الباحة 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019م واسأسست جامعة الباحة وحدة مختصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومقرها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة الجامعية بالعقيق.وقال معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين إن إنشاء هذه الوحدة ينطلق من توجهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومن معطيات رؤية 2030 التي نصت على أن " العمق العربي والإسلامي هو قوة ضاربة للمملكة العربية السعودية " كما أن أهمية اللغة العربية ومكانتها الدينية والتاريخية، والقيام بالرسالة التعليمية للجامعة هما عاملان مهمان لإنشاء وحدة تختص بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.من جهة أخرى قال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور منصور بن سعيد أبو راس إن وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها جاء ليسهم في تحقيق رسالة الجامعة التعليمية داخلياً وخارجياً، إذ تمثل اللغة العربية ثقافة وحضارة عربية وإسلامية، وهي لغة حية ومعاصرة يزيد الإقبال على تعلمها يوماً بعد يوم لدوافع متنوعة منها الدينية والتعليمية والتواصلية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.وأكد الدكتور أبو راس أن "الوحدة" ستقوم بتلبية هذا الإقبال ومد جسور التعاون مع الوحدات والجهات القسيمة لها في هذا المجال، كما ستعمل على إعداد وتطوير المقررات اللازمة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وإعداد الدورات التدريسية للمستويات المختلفة وفق احتياجاتها ومتطلباتها.//انتهى//18:00ت م0264