سكاكا 15 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ،الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير بشكل عاجل عن عدم وجود مركز للتأهيل الشامل في محافظة القريات لرعاية ذوي الإعاقة ونزلاء مراكز التأهيل.وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، إن سمو أمير المنطقة أكد في توجيهه على أهمية تقديم كل الرعاية اللازمة والخدمات الصحية التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة الحركية في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ورعاية بهذه الفئة الغالية على الجميع .وأوضح أن توجيه سمو الأمير فيصل بن نواف أكد على الجهات ذات العلاقة بموافاة سموه بتقرير مفصل عن احتياج المحافظة لمركز التأهيل الشامل لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة الحركية من أبناء محافظة القريات والمحافظات والمراكز المجاورة، بعد التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الجانب .//انتهى//18:02ت م0266