نجران 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسبدأت جامعة نجران اليوم، استقبال الطلبات على الوظائف الأكاديمية الشاغرة التي أعلنت عنها على "وظيفة معيد"، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، ويستمر حتى 23 / 6 / 1440هـ، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها، مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.//انتهى//18:03ت م0267