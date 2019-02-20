الجزائر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستشارك الجزائر في أعمال الدورة الشتوية الـ 18 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تبدأ غداً بالعاصمة النمساوية فيينا .وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم بأن الدورة التي تستمر يومين ستناقش موضوعات تتعلق بأدوات وآليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحل النزاعات والحكم الراشد في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.كما سيناقش المشاركون مسألة تأثير القيود المشروعة على حقوق الإنسان في حالات الطوارئ.// انتهى //18:11ت م0269