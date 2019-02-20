ثقافي / الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز يزور معهد الدراسات الإسلامية في الفلبين
الأربعاء 1440/6/15 هـ الموافق 2019/02/20 م واس
مانيلا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
زار معالي الأمين المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري اليوم معهد الدراسات الإسلامية في جامعة الفلبين بالعاصمة مانيلا.
واطلع معاليه على مايحتويه المعهد من أقسام واستمع إلى شرح من رئيسة المعهد الدكتورة ماكرينا مورادس, حول الجهود التي يبذلها المعهد وإسهاماته المعرفية في الفلبين.
// انتهى //
18:12ت م
0271