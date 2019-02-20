مانيلا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسزار معالي الأمين المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري اليوم معهد الدراسات الإسلامية في جامعة الفلبين بالعاصمة مانيلا.واطلع معاليه على مايحتويه المعهد من أقسام واستمع إلى شرح من رئيسة المعهد الدكتورة ماكرينا مورادس, حول الجهود التي يبذلها المعهد وإسهاماته المعرفية في الفلبين.// انتهى //18:12ت م0271