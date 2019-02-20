الصياهد 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسوفرت اللجنة المنظمة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة 30 سيارة جولف مجهزة بسائقيها، مختصة بنقل "ذوي الهمم، وكبار السن، والسيدات"، داخل القرية الثقافية لتساعدهم على التنقل بشكل يضمن راحتهم.ويأتي ذلك امتداداً لما تقدمه اللجنة من تسهيلات كبيرة لضمان نجاح المهرجان لجميع الزوار، ومنهم تلك الفئات التي تستهدفها سيارات الجولف.وأوضحت اللجنة المنظمة أن السيارات ستكون خاصة للتنقل داخل القرية التراثية التي شهدت توسعًا كبيرًا في هذه النسخة، من حيث المساحة التي بلغت 377 ألف متر، وتقام على أرضها فعاليات متواصلة ، بالإضافة إلى عدد من المسابقات؛ ما يتطلب جهدًا كبيرًا من المشي بين أقسامها، وهذا يصعب على كبار السن من رجال وسيدات، بالإضافة إلى ذوي الهمم.يشار إلى أن الشركة المنفذة قد استقطبت شركات عالمية وعربية في تقديم خدمات الطعام والمشروبات لزوار القرية بمختلف أنواعها، أملاً في أن تحظى برضا الجميع.//انتهى//18:13ت م0273