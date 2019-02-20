بيروت 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن في بيروت اليوم سفير اليمن لدى لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس.وتداولا خلال اللقاء المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية واليمنية بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشار الدعيس في تصريح صحفي بعد اللقاء إلى أنه أطلع الوزيرة الحسن على آخر المستجدات في اليمن واتفاقات استوكهولم وما يجري في مدينة الحديدة، وسعي الحكومة الشرعية إلى فرض الأمن والاستقرار رغم ما يحصل من تعنت الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران وعدم التزام مقررات استوكهولم.// انتهى //18:51ت م0286