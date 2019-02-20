الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنَظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" اليوم، مبادرة توعوية تثقيفية بعنوان "فنون ومهارات التعامل مع كبار السن" للتوعية والإرشاد بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن, وذلك بمقر الثانوية 12 للبنات.ويأتي ذلك ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، حيث تلخّصت المشاركة بعرض توعويٍ تثقيفيٍ للطالبات بحقوق كبار السن وإرشادهن بالفنون والمهارات عن كيفية التعامل معهم، إضافة إلى إقامة عدد من المسابقات، كما شاركت الجمعية بركن خاص للتعريف بالجمعية وخدماتها وأهدافها ودورها الريادي في مساندة كبار السن.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق, أن أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في اطلاق هذه المبادرات تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مشيراً إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.// انتهى //19:07ت م0288