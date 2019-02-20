أبها 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المباراة التي أقيمت بين فريقي أبها والعدالة، ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم في الجولة الـ25.وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة، بفوز فريق أبها بهدف دون مقابل، سجله اللاعب إبراهيم كمارا عند الدقيقة الثانية والأربعين من شوط المباراة الأول.وهنأ الأمير تركي بن طلال اللاعبين وأهالي منطقة عسير على تصدر فريقا أبها وضمك لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مؤكداً سموه أن الهمة ستحقق القمة.// انتهى //19:08ت م0289