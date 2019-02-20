الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظمت جائزة الملك فيصل محاضرة علمية بالتعاون مع المركز النيجيري للبحوث العربية في مدينة لاجوس، تحت عنوان "أثر الحديث النبوي على حياة المسلمين" قدمها الأستاذ الدكتور الخضر عبد الباقي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية، و أدارها الأستاذ الدكتور بشار عواد، الفائز بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية عام 1439هـ/ 2018م .وشهدت المحاضرة تفاعلاً إيجابياً من الحضور من خلال الكثير من الأسئلة البناءة ، بحضور جمع كبير من الشخصيات الإسلامية وعلماء نيجيريا والعاملين في حقل الدعوة الإسلامية.و تأتي المحاضرة في إطار استراتيجيات جائزة الملك فيصل، وكأحد مبادراتها الهادفة إلى تفعيل مسارات وقنوات التواصل المتبادل بين المؤسسات العلمية والثقافية، ونقل الخبرات والمعرفة، وأن تصبح الجائزة بمثابة منصة دولية تعمل على نشر ونقل وتوطين المعرفة لتعزيز المحتوى العربي والإسلامي.// انتهى //19:08ت م0290