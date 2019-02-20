تبوك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمقر الإدارة اليوم, مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة عبدالرحيم بن عبدالله العطوي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة التثقيفية بين تعليم تبوك وهيئة حقوق الإنسان في المنطقة، وذلك ضمن برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تنفذها الهيئة للمجتمع.ونوه مدير التعليم خلال اللقاء بجهود هيئة حقوق الإنسان والأعمال الخدمية والإنسانية التي تضطلع بتنفيذها في المنطقة في إطار تعزيز القيم التي يحث عليها الدين الإسلامي والاهتمام بتنمية الإنسان، وتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تولي هذا الجانب جل عنايتها، من خلال تنفيذ برامج وقائية وإرشادية في المدارس داعياً إلى نشر ثقافة وجهود الهيئة في الميدان التعليمي بما يعزز الولاء والانتماء لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.واستعرض مدير فرع حقوق الإنسان الإطار التنظيمي للهيئة وجهودها المحلية والدولية وملامح من إجراءاتها الميدانية المختلفة، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاستفادة من الخبرات التربوية التعليمية في خدمة قضايا حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة التثقيفية بين الهيئة والتعليم في المنطقة.// انتهى //19:09ت م0291