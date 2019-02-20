القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسفاز فريق المقاولون العرب على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع المقاولون رصيده إلى 34 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //19:13ت م0294