نيويورك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم مستقرة حيث لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت في وقت يرقب فيه المستثمرون أحدث التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 19.06 نقطة، أو 0.07 بالمئة، ليصل إلى 25872.26 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندر آند بورز500" الأوسع نطاقًا 0.71 نقطة، أو 0.03 بالمئة إلى 2779.05 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 3.54 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 7490.31 نقطة.// انتهى //19:19ت م0296