نيودلهي 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019م واسعلى هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند، افتتح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير يرافقه وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند.وكان في استقبال معاليه ومعالي وزيرة خارجية جمهورية الهند، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومنسوبو السفارة.// انتهى //19:35ت م0297